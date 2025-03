Funcionária comunica falecimento da mãe e viraliza ao compartilhar resposta insensível de empresa

Lily Blackmore, uma jovem britânica, viralizou no TikTok após publicar uma troca de e-mails com seu antigo emprego, a empresa de assistência médica Nurseplus, ao comunicar o falecimento de sua mãe. A resposta insensível chocou os internautas. As informações são do Newsweek.

No vídeo, Lily mostrou o primeiro e-mail, enviado por seu namorado, que informava que ela não poderia comparecer ao trabalho devido ao luto. A mensagem dizia: “Lily deveria ir trabalhar e visitar um cliente amanhã. Ela não poderá comparecer devido às circunstâncias. Espero que entendam”.

A resposta da empresa, no entanto, foi vista como insensível. Em vez de expressar condolências, a Nurseplus questionou se Lily participasse de uma chamada ao vivo no fim da semana. Lily, que começaria a trabalhar na empresa em 15 de fevereiro de 2022, o mesmo dia em que sua mãe faleceu, comentou que a resposta a deixou chocada e frustrada.

Ela destacou que o episódio reflete a ideia de que, no mundo corporativo, as pessoas são tratadas como números e podem ser facilmente substituídas.

Em nota à Newsweek, a empresa afirmou não ter registros adicionais do incidente além da troca de e-mails, e que o caso ocorreu há quase três anos. Mark Gidalla, diretor administrativo da Nurseplus, lamentou a situação e pediu desculpas a Lily. Ele explicou que a empresa tem políticas de apoio ao luto para seus funcionários permanentes e está revisando suas estruturas de suporte para incluir todos os funcionários, incluindo os de agências.

O vídeo gerou uma série de reações nas redes sociais, com internautas criticando a falta de empatia da empresa. “A resposta mais humana seria dizer: ‘Sinto muito, tome o tempo que precisa e não se preocupe com o trabalho agora’”, comentou um usuário.

Lily, por sua vez, espera que sua experiência ajude outros a refletirem sobre o impacto do trabalho em suas vidas e a buscar ambientes profissionais mais saudáveis. “Quero ajudar os outros a perceberem isso e espero ajudar as pessoas a terem coragem de deixar um ambiente de trabalho tóxico e começar a aproveitar e experimentar a vida em vez de apenas existir”, disse.