Uma noite fria em San Antonio, Texas, nos EUA, trouxe uma surpresa inesperada para a cabo Perry. Ao atender um chamado sobre um suposto pit bull agressivo, a polícia encontrou, em vez disso, uma cadela assustada tentando se proteger do frio em uma cadeirinha de carro abandonada, cercada por lixo. O relato é do The Dodo.

“Eu esperava um cachorro grande e assustador com base na ligação da pessoa”, disse o cabo Perry ao The Dodo. “Em vez disso, encontrei uma garotinha assustada que estava apenas tentando se manter aquecida em uma cadeirinha de carro abandonada, cercada por lixo.”

A cidade enfrentava uma rara tempestade de inverno, e a pequena cadela, mais tarde batizada de Martha, tremia enquanto permanecia imóvel, hesitante em confiar na bondade humana. Com paciência, Perry conquistou sua confiança e a levou até um caminhão aquecido, onde Martha, aliviada, pulou para dentro.

No abrigo, ela se alimentou e escolheu um bichinho de pelúcia, um pequeno gesto que revelava sua necessidade de carinho. Diagnosticada com dirofilariose e abaixo do peso, Martha precisava de um lar para se recuperar e reaprender a ser um cão de família.

Foi quando a família Mains entrou em cena, oferecendo um lar temporário. Lá, Martha começou a mostrar sua verdadeira personalidade, dormindo na cama dos tutores e colecionando brinquedos, sempre mantendo seu ursinho de pelúcia por perto.

Cadela de rua se aquece em cadeirinha de carro para fugir de tempestade: "Cercada por lixo" (Reprodução/San Antonio Animal Care Services)

“Aparentemente, ela coleciona todos os brinquedos de cachorro da casa”, disse Lisa Norwood, gerente de relações públicas da City of San Antonio Animal Care Services, ao The Dodo. “Seu ursinho de pelúcia que ela ganhou no abrigo está sempre na frente e no centro.”

Agora em tratamento e ganhando peso, Martha logo estará pronta para encontrar uma família definitiva. Depois de sobreviver ao frio sozinha, ela merece um lar quente e cheio de amor.