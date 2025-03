Ex-jogador de futebol que sobreviveu a queda de avião ganha na loteria e muda de vida

Sobrevivente da queda de avião do Manchester United é premiado na loteria do Reino Unido - Foto: X/ O Globo

O destino reservou uma grande surpresa para Clifford Bull, ex-atleta do Manchester United, que ganhou £ 400.000 (cerca de R$ 2,5 milhões) na People’s Postcode Lottery, no Reino Unido. O prêmio faz parte de um sorteio que distribuiu um total de £ 3,2 milhões (aproximadamente R$ 20 milhões) entre os participantes que tiveram seus códigos postais selecionados.

A história do vencedor é marcada por reviravoltas. Contratado pelo time inglês aos 15 anos, em 1957, teve sua trajetória no futebol interrompida precocemente devido a uma série de lesões.

Além disso, dez dias após sua contratação, o avião que transportava jogadores e funcionários da equipe sofreu um acidente em Munique, tragédia que tirou a vida de 23 pessoas, incluindo oito atletas. Apesar de não estar na aeronave, o episódio marcou sua vida.

Hoje, aposentado e bisavô, o ex-jogador recebeu a notícia do prêmio com espanto. “Ainda estou sem palavras. Isso abre tantas possibilidades”, declarou.

Planos para a família e lembranças do passado

Mesmo com uma trajetória interrompida nos gramados, o ex-atleta encontrou novos caminhos ao longo dos anos. Ele se tornou encanador e formou uma família, que agora planeja reunir em uma viagem inesquecível. Seu maior desejo é utilizar parte do dinheiro para proporcionar férias para os 22 familiares.

Ao recordar sua passagem pelo futebol, mencionou com carinho o momento em que assinou contrato com o Manchester United no escritório do lendário Sir Matt Busby. “Minha mãe sempre dizia que um dos grandes momentos da vida dela foi poder beijar o Matt Busby”, relembrou.

Após duas temporadas no clube, sua carreira seguiu para o Nottingham Forest, mas uma sequência de lesões o afastou dos gramados. Foram 26 cirurgias nos joelhos, resultando na necessidade de implantes artificiais. Mesmo com essas dificuldades, sua história continua sendo de superação.

O prêmio veio como um presente inesperado e permitirá que ele realize um sonho simples, mas valioso: reunir aqueles que ama para compartilhar momentos especiais.

