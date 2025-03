Com 93 anos, idosa encanta foliões tocando pandeiro com muita disposição e energia

Com carisma e talento, idosa de 93 anos é um dos destaques do carnaval em Jundiaí - Foto: Reprodução/ G1

O carnaval de Jundiaí (SP) teve um brilho especial neste ano. Com 93 anos, Dona Inezinha, veterana da folia mostrou que a energia e a paixão pela música não têm limite. A pandeirista animou os foliões durante o desfile do Bloco Refogado do Sandi, na última sexta-feira (28), provando que sua trajetória na festa continua viva e cheia de ritmo.

Apaixonada pelo instrumento desde a juventude, a artista contou que o interesse começou de forma inesperada. Durante um almoço em família, pegou um pandeiro que estava na casa e começou a tocar. Surpresa com os elogios, decidiu não parar mais. Desde então, tornou-se presença marcante no carnaval da cidade e em diversos eventos culturais.

Mesmo com a idade avançada, a artista afirma que se sente realizada sempre que participa da festa. “Apesar dos meus 93 anos, ainda tenho disposição para tocar. E toda vez que participo, fico muito feliz”, declarou emocionada.

Figura histórica do carnaval da cidade

Além de levar alegria aos foliões, a pandeirista é considerada uma referência cultural em Jundiaí. Sua presença em clubes, bares e eventos demonstra sua paixão pela música. Para ela, fazer parte dessa tradição é um orgulho, e sua energia contagia todos ao redor.

Músicos que acompanham o bloco destacam sua importância. Para um dos integrantes, a idade não é um obstáculo: “Ela é uma grande amiga, a questão da idade é só número. Ela é uma pessoa que se entrosa com a moçada e que todo mundo ama”. Já um compositor do grupo ressaltou que a veterana já foi homenageada em sambas que celebram sua dedicação ao carnaval.

