Casal diz que ama mais um ao outro do que o próprio filho de 10 anos e menino revive trauma anos depois

Um homem gerou polêmica nas redes sociais ao relatar um desentendimento com seu filho, que decidiu se afastar da família. Segundo ele no Reddit, por meio do usuário throwRafathersoncon, o jovem, que se mudou após concluir a faculdade, tem evitado contato, deixando os pais sempre na iniciativa de procurá-lo. O estopim para a discussão foi o esquecimento do aniversário da mãe, o que levou o pai a confrontá-lo.

Durante a conversa, o filho revelou que sua distância se devia a um episódio da infância, quando aos 10 anos de idade ouviu os pais dizendo que se amavam mais do que a ele. O pai tentou minimizar a situação, argumentando que não havia nada de errado em sua declaração, mas a discussão escalou, e o jovem cortou contato após ser chamado de “mimado e egocêntrico” pelo pai.

“Perguntei a ele por que, e do nada, ele trouxe à tona algo de quando tinha dez anos. Ele disse que ouviu minha esposa e eu dizendo que nos amávamos mais do que o amávamos. Fiquei completamente confuso porque não me lembro de ter dito algo assim”, escreveu na rede social.

“Quando pedi mais contexto, ele disse que estávamos falando sobre o casamento de nossos pais e, em algum momento, eu disse algo como: Embora eu o ame muito, amo mais a mãe dele. Minha esposa aparentemente concordou comigo, e essa conversa manchou sua visão do nosso relacionamento desde então”, completou.

Usuários do Reddit reagiram negativamente à postura do homem. Comentários apontaram que ele falhou em reconhecer o impacto emocional da frase sobre o filho e que seu comportamento durante o telefonema apenas reforçou o distanciamento. “Você pode até sentir isso, mas dizer em voz alta para uma criança de 10 anos é cruel”, disse um dos internautas.

“Você diz que quer um relacionamento próximo com seu filho. Você diz que gostaria que ele o visitasse, que você falaria mais com ele... mas suas ações demonstram que você só quer ouvir dele se for conveniente para você”, escreveu outro internauta.