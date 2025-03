Mulher resgata cavalo de lago congelado e história emociona: ‘Meu pior medo se tornou realidade’

O que era para ser mais um dia comum na fazenda de Ali Ernst, no norte de Nova York, se transformou em um pesadelo. Ao chegar em casa, ela viu pela janela que seu cavalo, Sly, havia se aventurado em um lago congelado, sem perceber o perigo iminente. O relato é extraído do portal The Dodo.

Segundos depois, o pior aconteceu: o gelo cedeu, e Sly caiu na água gelada, sem conseguir sair sozinho. “Um dos meus piores medos se tornou realidade”, escreveu Ernst.

Sem hesitar, ela correu para ajudá-lo, tentando pedir socorro pelo celular — e, sem querer, capturou uma foto do momento angustiante. “Pensei que seria a última foto dele”, disse ao The Dodo.

Foi então que a comunidade se mobilizou. Familiares, vizinhos, amigos e até a polícia e os bombeiros se uniram para o resgate. Imagens da câmera corporal da equipe de resgate mostram os momentos de tensão antes de Sly ser retirado do lago.

Sly sobreviveu. Ele foi levado às pressas para um hospital veterinário e tratado de hipotermia. Felizmente, se recuperou completamente e já está em casa.

Agora, Ernst pretende tomar medidas para impedir que o cavalo corra esse risco novamente. Aliviada, ela celebrou o final feliz com bom humor: “Os sonhos de Sly de ser um patinador artístico olímpico acabaram”, escreveu Ernst. “Mas ele está vivo e bem, graças a todos que pularam para ajudá-lo ontem.”