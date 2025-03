Folião pede repórter da Globo em casamento no carnaval: “Casa, comida e roupa lavada”

Repórter respondeu com carisma a investidas de foliões no carnaval - Foto: Reprodução/ Globoplay

Durante a cobertura do carnaval no Recife, a repórter Bianka Carvalho, da TV Globo, chamou a atenção não apenas pelas reportagens animadas, mas também pela forma descontraída como lidou com as cantadas dos foliões. Com bom humor, a jornalista interagiu com o público, chegando até a aceitar um “convite especial” em tom de brincadeira.

Entre as abordagens que recebeu, um dos foliões prometeu “casa, comida e roupa lavada”, arrancando risadas da profissional. Sem perder o ritmo da folia, ela respondeu prontamente: “Só se for agora”, demonstrando sua espontaneidade.

Outro momento inusitado aconteceu quando um participante da festa, usando máscara do Batman, insistiu em um pedido de casamento. Em meio à euforia carnavalesca, a repórter alertou o admirador sobre o “perigo” de tomar uma decisão dessas durante a folia. Mas, sem se intimidar, o folião afirmou que não se importaria em esperar o fim do evento para oficializar o compromisso.

Interação com o público e popularidade nas redes sociais

Conhecida pelo carisma e pela leveza com que conduz suas reportagens, a jornalista já conquistou um público fiel. Com quase 350 mil seguidores no Instagram, ela costuma compartilhar momentos dos bastidores das coberturas e interações com espectadores.

A abordagem bem-humorada nas transmissões ao vivo se tornou uma marca registrada da profissional, que sempre encontra maneiras de equilibrar informação e descontração. O episódio reforçou sua popularidade entre os telespectadores, que elogiaram a forma como ela reagiu às investidas dos foliões.