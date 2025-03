Rato performer diverte passageiros e viraliza com show de ‘pole dance’ inesperado no metrô - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Passageiros do metrô de Nova York foram surpreendidos por uma cena inusitada durante uma viagem recente na linha F, com destino ao Queens. Um rato decidiu escalar a barra de apoio do vagão e, com movimentos ágeis, parecia estar fazendo uma apresentação de pole dance. O momento foi registrado por uma passageira, que compartilhou as imagens nas redes sociais, gerando grande repercussão.

A autora do vídeo, Amanda Maillard, relatou que estava a caminho das compras quando se deparou com a cena. O animal chamou a atenção ao subir pela estrutura metálica do transporte público, enquanto outros passageiros tentavam se afastar. A gravação foi republicada pelo perfil Subway Creatures, especializado em flagras inusitados no metrô nova-iorquino, e rapidamente se tornou um dos conteúdos mais comentados do dia.

O vídeo gerou milhares de interações nas redes sociais, com internautas fazendo piadas sobre a performance inesperada do pequeno roedor. Alguns compararam a cena ao filme Ratatouille, enquanto outros brincaram que o rato estava “trabalhando para pagar as contas”.

Comentários como “Segurem ela! Está dançando como uma stripper!” e “Lembrete para mim mesmo: comprar mais álcool gel” ilustram o tom descontraído das reações.

Após encerrar sua apresentação improvisada, o animal seguiu em direção a um passageiro que carregava uma mala, talvez em busca de gorjetas, mas não recebeu atenção.

O episódio reforça a presença frequente de roedores no transporte público da cidade, um problema recorrente que já rendeu diversas histórias e memes na internet.