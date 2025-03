Mulher termina namoro após parceiro criticar sua urna com cinzas de cachorro: “Adeus”

Um homem de 28 anos recorreu ao Reddit, por meio do usuário u/Overall_Tomato_6664, para relatar o fim de seu relacionamento após questionar a forma como sua namorada, de 29 anos, lida com o luto pela morte de seu cachorro. Segundo ele, a ex-companheira mantém uma pequena urna com as cinzas do animal em sua mesa de cabeceira e tem o hábito de dar um toque na urna antes de dormir, dizendo “boa noite” ao cão falecido.

O desentendimento começou quando o casal planejava uma viagem de fim de semana. Ao vê-la colocar a urna na mochila, o homem questionou sua atitude e afirmou que não queria a presença das cinzas durante o passeio. “Eu não queria vê-las toda vez que voltamos ao quarto do hotel. Não queria que ela falasse com o cachorro morto depois de termos feitos sexo. É estranho, e francamente, ela já está de luto há muito tempo”, escreveu ele.

A namorada, sem discutir, desfez a mala e disse que não iria mais na viagem. “Tenha um bom fim de semana”, declarou, antes de pedir que ele se retirasse. Segundo o relato, ela destacou que ele poderia ter sido mais gentil e que não cabia a ele determinar quanto tempo o luto deveria durar.

O homem seguiu sozinho para o passeio e, ao voltar, tentou contato, mas não obteve resposta. Após receber críticas dos usuários da plataforma, ele declarou que errou na forma como tratou a situação e invejou uma mensagem de desculpas. No entanto, a ex-namorada não quis ouvi-lo e apenas pediu que ele retirasse seus pertences de sua casa.

Na tentativa de reparar o erro, ele mostrou que buscou solução na internet e revelou a ela sua postagem no Reddit, acreditando que isso demonstraria ter reconhecido suas falhas. A estratégia, porém, teve o efeito contrário. “Suas coisas estão em um saco de lixo na varanda. Pegue-as antes que sejam roubadas. Adeus. Por favor, respeite meu desejo e não me mande mais mensagens”, respondeu a mulher, encerrando qualquer possibilidade de reconciliação.