Jornalista é atacado enquanto cobre Carnaval e gera indignação nas redes sociais: “Surreal”

Durante a cobertura do Carnaval no Rio de Janeiro, um repórter da Inter TV RJ, afiliada da Globo, passou por uma situação inusitada e preocupante. Enquanto transmitia informações sobre o funcionamento do transporte público, Josué Amador foi surpreendido por um jato de espuma no rosto. No momento em que tentava se limpar, seu celular foi furtado em meio à confusão.

O episódio aconteceu na sexta-feira (28), enquanto o profissional realizava sua entrada ao vivo. O furto foi rápido e inesperado, o que fez com que ele, ainda diante das câmeras, reagisse de imediato e avisasse que havia sido roubado. A cena viralizou nas redes sociais e gerou indignação entre internautas.

A editora-chefe e apresentadora do telejornal RJ2, Michelle Canciler, lamentou o ocorrido e criticou a falta de respeito com quem estava trabalhando. Em sua fala, destacou que o Carnaval é um momento de diversão, mas que isso não justifica atitudes desrespeitosas, especialmente contra profissionais que estão ali para informar a população.

Nas redes sociais, muitos usuários se solidarizaram com o jornalista. Comentários apontaram a falta de segurança e o desrespeito ao profissional que apenas cumpria sua função.

"Jogaram a espuma de propósito só pra roubarem o celular." disse um seguidor. "Se roubam na frente das câmeras, imagina fora delas" escreveu outro. Uma internauta também escreveu: "Jogaram a espuma de forma proposital para conseguirem roubar. Surreal! Isso mostra que literalmente eles não são intimidados pela câmera."

Alguns questionaram o comportamento de foliões e o aumento da criminalidade durante grandes eventos.