Idosa perde macaco para polícia ambiental e internautas reagem nas redes sociais: “Sacanagem tirar dela”

Após apreensão de macaco, idosa sofre com problemas de saúde e recebe apoio online - Foto: Reprodução

Uma mulher de 60 anos se tornou assunto nas redes sociais após ter seu macaco-prego de estimação apreendido pela polícia ambiental no Ceará. A cena da entrega do animal às autoridades foi registrada em vídeo e já acumula milhões de visualizações.

Conhecida como “Vovó das Comidas” nas redes sociais, Avani Cordeiro tem mais de 230 mil seguidores no TikTok e frequentemente publicava vídeos ao lado do primata, chamado Pedrinho. Nas gravações, os dois apareciam juntos em diversas situações do dia a dia, incluindo momentos de refeição.

Segue vídeo divulgado pelo Jornal dos Bairros:

A apreensão ocorreu após denúncias de que o animal estava sendo mantido ilegalmente em cativeiro. Segundo a polícia, a documentação apresentada pela tutora foi considerada falsa. A família, no entanto, alega que a compra foi feita dentro da legalidade e pretende recorrer à Justiça para reaver o macaco.

Disputa pela guarda do animal

Segundo os agentes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), o macaco estava preso por uma corda na varanda da residência, o que reforçou a suspeita de cativeiro irregular. A proprietária foi levada à delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por suposto crime ambiental.

Os familiares afirmam que o animal foi adquirido legalmente no Rio de Janeiro, já com documentação e microchip. De acordo com eles, o primata sempre viveu solto pela casa, sendo tratado como parte da família há mais de quatro anos.

Outro ponto de contestação é o paradeiro do macaco. Após a apreensão, ele foi encaminhado para um centro de proteção animal em Juazeiro do Norte, mas, dias depois, foi transferido para uma instituição no Recife, sem que os donos fossem informados previamente.