(Raptor Center of Tampa Bay)

Filhote de gambá faz amizade com bebê esquilo após sair de incubadora

Um filhote de gambá órfão encontrou conforto de uma maneira inesperada após ser resgatado pelo Raptor Center of Tampa Bay (RCTB), de acordo com o The Dodo . Sem outros gambás para companhia, o pequeno animal de 46 gramas surpreendeu a equipe ao escapar de seu cercado e se aninhar junto a um grupo de esquilos bebês.

ANÚNCIO

O gesto, inicialmente visto como uma curiosidade, revelou-se um laço genuíno. O pequeno gambá teria fugido do seu recinto, o que iniciou a busca por seu paradeiro Em seguida, foi encontrado em um contexto inusitado. Desta vez, foi o esquilo que buscou abrigo com seu amigo incomum.

Leia mais:

“Se você é órfão, qualquer outro órfão serve”, explicou Nancy Murrah, presidente da RCTB, destacando o vínculo formado entre os dois filhotes. Além do apoio emocional, dormir juntos ajudava na regulação térmica, essencial para animais tão jovens.

Apesar da amizade prejudicada, a reabilitação exige que os filhotes interajam com membros de sua própria espécie. Para isso, ambos foram direcionados ao Little Bit Wildlife Rescue. No entanto, mesmo num novo ambiente, gambá e esquilo não demoraram a se reencontrar, reafirmando o forte laço construído.

Em breve, cada um será devolvido à natureza, seguindo caminhos diferentes. Mas o afeto compartilhado nesse período crucial certamente marcou suas jornadas.