Uma cena comovente marcou o trabalho de socorro a animais em Fresno, Califórnia (EUA). Ao passar por um pomar, um homem avistou uma mãe cão protegendo seus sete filhotes à beira da estrada. Embora quisesse resgatá-los, a situação era difícil: a cadela estava muito assustada para aceitar ajuda, e ele não conseguiria levar todos os animais. Desesperado, ele contatou Helga Weiss, presidente do Paw Squad 559, que imediatamente se comprometeu a resgatar os cães. As informações são do site The Dodo.

ANÚNCIO

No dia seguinte, Weiss chegou ao local, onde foi informado por um trabalhador da fazenda local que os cães estavam sendo alimentados por ele, mas que um dos filhotes já havia sido levado por um coiote. A cadela, chamada Mother Goose (Mamãe Ganso, em tradução livre), estava extremamente cautelosa e demorou horas para confiar em Weiss. Com paciência, e após comer a mãe com salsichas, Weiss finalmente conseguiu resgatá-la. “Quando a peguei, ela começou a lamber minhas lágrimas”, relatou a socorrista emocionada.

Leia mais:

A família de cães foi levada aos cuidados de Christie West, mãe adotiva do resgate Save-A-Mutt. Logo após a chegada, West descobriu que os filhotes estavam gravemente doentes e, após exames veterinários, foi constatado que estavam com parvovírus, uma condição ambiental fatal.

Cena de filme: família de cães abandonados em pomar corre até carro pedindo resgate (Reprodução)

Com o apoio financeiro do resgate, que investiu mais de US$ 11.000 no tratamento, todos os filhotes se recuperaram e estão agora saudáveis ​​e prontos para adoção.

Mother Goose e seus filhotes, todos batizados com nomes inspirados em personagens de contos de fadas, estão disponíveis para adoção em breve, graças à dedicação de Weiss, West e Save-A-Mutt. West, que seguiu protocolos rígidos de isolamento devido à doença dos filhotes, está ansioso para finalmente poder abraçar os cães, que agora estão elegantes e prontos para iniciar uma nova vida.