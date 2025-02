Assassinato de quatro estudantes reacende debate sobre pena de morte por fuzilamento

Os familiares dos quatro estudantes assassinados em Idaho, nos Estados Unidos, estão exigindo que Bryan Kohberger, acusado pelos crimes, seja condenado à morte por fuzilamento. O julgamento do réu está previsto para agosto deste ano, e a possibilidade da pena capital tem sido amplamente debatida.

Recentemente, a defesa do acusado entrou com um pedido para anular a pena de morte, alegando que ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. No entanto, a Promotoria insiste que avaliações neuropsicológicas e psiquiátricas sejam consideradas antes da decisão final do tribunal.

Enquanto isso, o estado de Idaho avalia um projeto de lei que pode tornar o pelotão de fuzilamento o principal método de execução para condenados no corredor da morte. A medida vem sendo discutida devido à escassez de drogas para a injeção letal.

O caso e as investigações

Bryan, que estudava Criminologia na época dos assassinatos, é acusado de matar brutalmente Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle e Ethan Chapin em 13 de novembro de 2022. As vítimas foram encontradas esfaqueadas dentro de uma residência fora do campus universitário que três delas dividiam com outras colegas.

Seis semanas após o crime, ele foi preso na casa dos pais, na Pensilvânia. Em agosto de 2023, sua defesa apresentou um álibi pouco consistente, afirmando que ele dirigia sozinho na noite dos assassinatos. No entanto, nenhuma testemunha confirmou sua versão dos fatos.

O juiz responsável pelo caso já autorizou a Promotoria a pedir a pena de morte. Diante disso, Steve Goncalves, pai de uma das vítimas, declarou publicamente seu apoio ao projeto de lei que prevê o fuzilamento como método de execução. Ele afirmou que não apenas acompanha as discussões, mas também contribui ativamente para que a proposta avance no Congresso estadual.

O julgamento se aproxima e o debate sobre a punição do réu segue intenso. A decisão final poderá ter implicações significativas na legislação penal do estado e na forma como execuções são conduzidas nos Estados Unidos.

Fonte: NewsNation