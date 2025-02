Vídeo flagra momento em que leopardo voador captura e mata presa em segundos

Em um verdadeiro flagrante da vida selvagem, um vídeo registrou o momento em que um leopardo voador captura e mata uma presa em apenas alguns segundos.

ANÚNCIO

O registro foi compartilhado recentemente nas redes sociais pela página Latest Sightings, especializada no tema.

No vídeo, capturado durante um safári na cidade de Malelane, na África do Sul, é possível ver o momento em que o animal avista a presa e se prepara para o ataque selvagem.

Em segundos, o leopardo dá um salto e já captura o impala, iniciando rapidamente uma imobilização total.

Diante de tanta força, o animal mal consegue reagir e acaba cedendo à pressão, tornando-se mais uma presa.

Na postagem, a página relatou: “Turistas avistaram o leopardo rastejando ao longo da estrada, espreitando alguns impalas. Então, do nada, ele se lançou no ar, agarrando um em pleno voo”.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 1,5 milhão de reproduções. Confira o vídeo: