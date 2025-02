Sintomas de doença misteriosa que matou mais de 50 pessoas no Congo são revelados

Mais de 50 pessoas morreram e outras 419 foram infectadas por uma doença misteriosa na República Democrática do Congo. Conforme informações do portal Metro UK, os dados foram coletados desde o dia 21 de janeiro, quando os três primeiros casos foram registrados na cidade de Boloko.

Informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que ao menos 3 crianças com idade inferior a 5 anos adoeceram após comerem um morcego. As três faleceram em menos de 48 horas após o aparecimento dos sintomas iniciais.

Segundo autoridades locais, as crianças sofreram de uma doença “hemorrágica” com sintomas como febre e vômito, que provocaram hemorragias internas. Outros sintomas como diarreia e fadiga extrema também foram registrados.

No relatório referente aos casos registrados até o momento também constam sintomas como: dores no pescoço e articulações, suores extremos, falta de ar, sede intensa e choro excessivo no caso das crianças.

Para as autoridades, o surto é significativo e deve representar um alerta para o restante do mundo.

Causas desconhecidas

Apesar da padronização dos sintomas, ainda não é possível definir se outra doença já conhecida é parte da origem do surto. Os doentes foram testados para doenças hemorrágicas como Ebola e o vírus de Marburgo, além de Malária (identificada e metade dos casos).

Mesmo com a situação preocupante, médicos e especialistas afirmaram em fala à reportagem que as chances de se tratar de um novo vírus, como a COVID-19, são pouco prováveis.