Professor de caratê impede roubo em lavanderia e recupera bolsa com golpe certeiro

Na Filadélfia, nos Estados Unidos, um professor de caratê demonstrou que o conhecimento em artes marciais pode ser útil em situações emergenciais. Stephen Venter, faixa-preta na modalidade, frustrou uma tentativa de assalto ao recuperar uma bolsa roubada com um único golpe certeiro.

O incidente ocorreu dentro de uma lavanderia, onde Jennifer Romanelli foi surpreendida por um criminoso que tentou levar seus pertences. Desesperada, a mulher gritou por ajuda. Foi nesse momento que o instrutor, que estava nas proximidades, interveio e perseguiu o assaltante.

Golpe preciso e reação inesperada

Ao notar a movimentação, Venter exigiu que o ladrão largasse o objeto furtado, mas não foi atendido. Determinado a impedir o crime, ele alcançou o suspeito e aplicou um chute estratégico na perna, o que fez com que o criminoso tropeçasse e soltasse a bolsa. Sem coragem para continuar, o indivíduo optou por fugir do local.

Apesar de ensinar a seus alunos que as artes marciais não devem ser usadas para ataque, o professor reforça que situações extremas exigem reações rápidas. Para ele, o importante é garantir a segurança sem recorrer à violência desnecessária.

De acordo com a Fox News, a vítima, ainda abalada, descreveu o momento de pânico ao se ver sozinha diante do assaltante. “Eu gritava desesperadamente por socorro, sem saber o que fazer. Felizmente, ele apareceu no momento certo”, relatou.