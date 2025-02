Mulher engravida aos 43 e enfrenta críticas sobre idade: “Escolhi ser livre”

A chegada de um bebê é sempre motivo de alegria, mas nem sempre todos ao redor compartilham do mesmo entusiasmo. Foi o que aconteceu com Lidiane Machado, de 43 anos, que viu sua terceira gestação ser alvo de comentários negativos. Apesar das críticas, ela reforça que está feliz com a nova fase da vida e não se deixa abalar pelos julgamentos.

Moradora de Balneário Camboriú (SC), a mãe já tem dois filhos adolescentes, Lucas de 19 e Rafael de 13 anos. A notícia da gravidez a pegou de surpresa e também seu marido, que reagiu com espanto ao saber que teriam mais um integrante na família. Segundo ela, o momento foi marcado por emoção e incerteza.

“Sempre quis outro filho, mas acreditava que minha idade e a correria do dia a dia já não permitiriam”, conta. O desejo, no entanto, acabou se tornando realidade, e mesmo com a pressão social, ela segue confiante na sua escolha.

Enfrentando julgamentos e valorizando a autenticidade

Ao tornar pública sua gestação, a reação de algumas pessoas não foi positiva. A mãe recebeu comentários sugerindo que está fora dos padrões impostos pela sociedade para a maternidade. Além disso, sua aparência natural, com cabelos grisalhos, também gerou opiniões controversas.

“Não me abalo com as críticas, pelo contrário, elas me fortalecem. Escolhi ser livre, me aceitar e viver essa experiência sem me preocupar com a opinião alheia”, afirma.

A maternidade após os 40 anos ainda gera muitos debates. Para algumas pessoas, engravidar nessa fase da vida pode parecer um desafio maior, mas cada vez mais mulheres demonstram que é possível construir uma família independentemente da idade.

Ela destaca que, apesar das dificuldades que podem surgir, está determinada a aproveitar cada momento dessa jornada. Com experiência de duas gestações anteriores, encara essa nova etapa com maturidade e tranquilidade.

“Minha família está feliz e me apoia. Sei que essa decisão é minha, e o mais importante é que meu bebê será recebido com muito amor”, conclui.

