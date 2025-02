Menino de 9 anos tem rosto arrancado por cães Husky enquanto ajudava o pai

Um menino de nove anos teve o rosto dilacerado por cães da raça Husky enquanto levava uma vassoura para o pai. O ataque aconteceu na vila de Lesnoye, na Rússia, e deixou a criança em estado grave, de acordo com informações do East2west News e do The Mirror.

Valya Korolev foi atacado quando descia para encontrar o pai, Valentin Korolev, de 48 anos, que aguardava para limpar a neve do carro. Sem saber do ocorrido, o homem esperou até que vizinhos o alertaram sobre o ataque. “Eles me disseram: ‘Corra, os huskies atacaram seu filho e arrancaram seu rosto’”, relatou o pai.

O menino foi levado às pressas para um hospital em Krasnodar. Partes de seu rosto, incluindo o nariz, foram encontradas nos estômagos dos cães e transportadas de helicóptero para tentar a reimplantação. “Meu filho está no hospital. Ele não tem rosto, realmente não tem rosto. Os cães o devoraram dos olhos até o lábio inferior”, disse Valentin.

O pai também criticou as autoridades locais, alegando que ignoraram inicialmente seu pedido, respaldado por um chefe médico, para recuperar os restos do rosto da criança dos cães. O estado de saúde de Valya é crítico, e médicos afirmam que ele precisará de anos de cirurgias plásticas caso sobreviva.

Leia mais:

Há histórico de outros ataques graves envolvendo cães na Rússia em um curto espaço de tempo, segundo o The Mirror. Em Stavropol, uma menina de nove anos, Veronika Kurilenko, morreu após ser cercada e atacada por uma matilha de cães de rua enquanto voltava para casa. Um homem tentou salvá-la, disparando tiros para espantar os animais, mas já era tarde. Mais de 100 pessoas compareceram ao funeral da criança.

Em outro caso recente, um Rottweiler atacou uma mãe e seu filho de cinco anos em Yekaterinburg. A mulher foi mordida nas mãos, mas conseguiu proteger o filho com o próprio corpo. Vizinhos usaram buzinas e gritos para afastar o cão.