Mamãe gorila emociona internautas ao amamentar e fazer carinho no bebê recém-nascido

Uma cena repleta de afeto materno encantou milhões de pessoas ao redor do mundo. O vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra uma gorila amamentando e demonstrando carinho pelo seu filhote recém-nascido, reforçando a semelhança entre os gestos maternos dos primatas e dos humanos.

As imagens foram registradas no zoológico Mogo Wildlife Park, na Austrália, e rapidamente viralizaram. A protagonista é Kipensi, uma mãe atenciosa que, após o nascimento de Bub, seu segundo filhote, tem se dedicado integralmente a protegê-lo e alimentá-lo. A gravação mostra momentos de pura ternura, incluindo beijos nos pés do pequeno enquanto ele se alimenta.

Maternidade cheia de cuidados e amor

A história de Kipensi ganhou ainda mais destaque porque, em sua primeira gestação, enfrentou desafios com seu primogênito, Kaius. Para evitar qualquer complicação, a equipe do zoológico redobrou os cuidados e garantiu que tudo ocorresse bem dessa vez.

Agora, a gorila se mostra extremamente cuidadosa com o recém-nascido. Em um dos vídeos, ela segura o bebê com delicadeza, garantindo que ele esteja sempre protegido. Em outro momento, carrega o pequeno nos ombros enquanto se alimenta, deixando claro o vínculo forte entre mãe e filho.

Enquanto isso, o restante da família também desempenha seu papel. A avó, Kriba, ajuda a monitorar o irmão mais velho, enquanto o pai, Kisame, assume a função de protetor do grupo, garantindo a segurança de todos.

Repercussão e emoção nas redes sociais

A semelhança entre o comportamento dos gorilas e os humanos chamou atenção. Comentários entusiasmados surgiram, com muitos destacando o amor evidente entre mãe e filho.

“É impressionante como eles se comportam exatamente como nós!”, escreveu uma internauta. Outro usuário brincou sobre a rotina da primata: “Ela deve estar pensando: ‘tenho tantas coisas para fazer e ainda preciso cuidar desse bebê!’”.

A cena comovente reforça como o instinto materno se manifesta de formas diversas na natureza. E, acima de tudo, mostra que o amor de uma mãe transcende espécies.