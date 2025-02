Homem confronta namorada por ela tomar banho apenas 1 vez por semana

Um usuário do Reddit compartilhou a crescente tensão em seu relacionamento, que gira em torno dos hábitos de higiene de sua namorada. Apesar das frequentes sessões de academia e dos longos dias de trabalho, a namorada toma banho apenas uma vez por semana (duas vezes, com sorte). O usuário, identificado como u/john4844, tentou abordar o problema gentilmente, oferecendo dicas como sugerir que eles tomassem banho juntos, mas sua namorada sempre recusou.

A situação piorou quando a namorada começou a usar a sauna da academia várias vezes por semana, mas ainda se recusava a tomar banho depois. O usuário expressou preocupação com o odor persistente, que se tornou tão perceptível que começou a afetar sua intimidade e conexão emocional. Ele até se viu evitando contato próximo com ela, como deitar ao lado dela enquanto ela olhava para um mapa-múndi, por causa do cheiro insuportável.

Após meses de frustração, o usuário finalmente confrontou sua namorada diretamente. Ele explicou que conseguia sentir o cheiro do suor, apesar das alegações dela de que ela não suava muito, e pediu que ela tomasse banho com mais regularidade. A resposta dela não foi o que ele esperava. Ela ficou chateada, acusando-o de achá-la nojenta, o que levou a uma discussão acalorada. A namorada sugeriu que o pedido dele era um ataque a ela, e o confronto aumentou rapidamente, quase levando ao fim do relacionamento.

No relato, o usuário se perguntou se ele poderia ter lidado com a situação de forma diferente, pois ele sente que pode ter causado danos irreparáveis ​​ao relacionamento deles por não ter se comunicado melhor antes. Após a publicação, os usuários levantaram uma discussão acerca do tema.

“Não se trata apenas de suor. Corrimento vaginal, urina e fezes contribuem para o cheiro. Não admira que você não queira estar perto dela. Tomo banho todos os dias e me sinto suja se não tomar banho”, respondeu uma internauta, somando mais de 20 mil votos em seu comentário.