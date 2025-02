Condenado à morte nos EUA tenta adiar execução por fuzilamento e denuncia falta de informações

Brad Sigmon, de 67 anos, está prestes a ser executado na Carolina do Sul e faz um último apelo para adiar sua sentença. Condenado pelo assassinato dos pais de sua ex-namorada em 2001, ele alega que escolheu o fuzilamento como método de execução por medo de sofrer uma morte agonizante, mas que não recebeu informações adequadas sobre suas opções. Sua defesa argumenta que o estado não fornece detalhes suficientes sobre a injeção letal, impossibilitando avaliar os riscos reais de cada método.

A execução está marcada para 7 de março, mas seus advogados insistem que a decisão foi tomada sem conhecimento completo das alternativas disponíveis. O condenado teme que a injeção letal possa ser mal administrada, resultando em sofrimento prolongado, e rejeitou a cadeira elétrica por considerar que poderia ser “cozido vivo”.

Se a pena for cumprida como planejado, ele será amarrado a uma cadeira, terá o rosto coberto por um capuz e um alvo posicionado sobre o coração. Três atiradores, posicionados a aproximadamente 4,5 metros de distância, dispararão até que ele pare de respirar. Caso ocorra, essa será a primeira execução por fuzilamento nos Estados Unidos desde 2010.

A defesa do prisioneiro levanta questões sobre a falta de informações sobre as drogas utilizadas na injeção letal. Em autópsias recentes, exames indicaram que dois prisioneiros executados anteriormente na Carolina do Sul receberam doses de pentobarbital em quantidades superiores às usualmente aplicadas em outros estados. Um deles precisou de duas doses, administradas com um intervalo de 11 minutos, sugerindo um processo prolongado.

Os advogados de Sigmon exigem detalhes sobre o armazenamento, validade e potência dos medicamentos usados, mas o estado se recusa a divulgar essas informações, citando sigilo legal. Segundo as autoridades, todos os presos executados nos últimos seis meses perderam a consciência em menos de um minuto, embora o óbito só tenha sido confirmado após mais de 20 minutos.

A Carolina do Sul tem leis que proíbem a divulgação de dados como fornecedores dos fármacos e identidade dos profissionais envolvidos no procedimento. Essa falta de transparência reforça o argumento da defesa, que sustenta que a escolha de Sigmon foi baseada no medo e na falta de informações concretas.

