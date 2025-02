Em Missouri, nos Estados Unidos, três filhotes foram encontrados amontoados em uma pilha de lixo para se protegerem do frio extremo do inverno. A cena comoveu moradores locais, que compartilharam imagens nas redes sociais pedindo ajuda. A CEO da Stray Rescue of St. Louis, Cassady Caldwell, ao ver as fotos, prontamente ofereceu abrigo aos cães caso fossem resgatados. As informações são do site The Dodo.

Os socorristas conseguiram encontrar os filhotes e levá-los até o abrigo, onde receberam atendimento imediato. “Todas essas histórias nos entristecem, mas quando vemos esses pequenos, apenas bebês, sobrevivendo por conta própria no frio extremo, isso nos mata”, declarou um representante da Stray Rescue of St. Louis ao portal The Dodo.

Os cães foram batizados de Harmonica, Banjo e Fiddle e passaram a receber alimentação adequada e tratamento para seus problemas de saúde. Aos poucos, começaram a se sentir seguros e a brincar novamente. “Eles têm muita infância para recuperar”, afirmou a equipe do abrigo em uma publicação no Facebook.

Cachorros se aconchegam em pilha de lixo para sobreviver inverno e socorrista declara: ‘Isso nos mata’ (Stray Rescue of St. Louis)

Fiddle, o filhote majoritariamente branco, já encontrou um lar definitivo. Enquanto isso, Banjo e Harmonica seguem em lares temporários à espera de adoção. “Eles são filhotes superdoces e se dariam bem em praticamente qualquer tipo de lar. Amam outros animais, todas as pessoas e adoram abraçar e brincar”, disse um representante do abrigo.

Agora, os socorristas torcem para que Banjo e Harmonica encontrem suas famílias definitivas em breve, garantindo a eles um futuro seguro e cheio de carinho.