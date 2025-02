Idosos casados há 70 anos renovam o amor diariamente com serenata antes de dormir - Foto: CBS

O amor e a música são os pilares da relação de Don e Marilyn Barnett, um casal de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, que está junto há quase sete décadas. Todas as noites, antes de dormir, ele canta para a esposa, um gesto simples, mas carregado de significado.

Em um mundo onde os relacionamentos se tornam cada vez mais efêmeros, os dois mostram que o companheirismo e os pequenos gestos fazem toda a diferença para manter um casamento duradouro.

A importância do romantismo no casamento

O hábito começou há cerca de 50 anos e se tornou um ritual indispensável. Independentemente do local onde estejam—em casa, em um hotel ou até em um hospital—, a tradição é mantida.

Segundo o filho do casal, a prática foi reafirmada recentemente, quando a mãe quebrou o quadril e precisou ser internada. Mesmo no leito do hospital, o pai manteve a rotina e cantou para ela, reforçando o elo que construíram ao longo da vida.

Para o senhor Barnett, a serenata não é apenas uma demonstração de carinho, mas também uma forma de garantir que qualquer desentendimento do dia fique para trás. Ele acredita que a música fortalece a relação e mantém a harmonia entre os dois.

Sua esposa, por sua vez, considera esse momento um dos mais especiais do dia. Segundo ela, saber que alguém se importa o suficiente para fazer algo além de um simples “boa noite” torna tudo mais significativo.

Fonte: CBS