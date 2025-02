Homem passa 30 anos preso injustamente e exame de DNA prova sua inocência

Depois de passar três décadas atrás das grades, Gordon Cordeiro finalmente pôde sentir a liberdade. Aos 51 anos, o homem, que sempre alegou inocência, foi libertado após um exame de DNA comprovar que ele não esteve envolvido no crime pelo qual foi condenado.

A acusação, que remonta aos anos 1990, o responsabilizava pela morte de Tim Baisdell, supostamente ocorrida durante um assalto ligado ao tráfico de drogas na ilha de Maui, no Havaí. Mesmo enfrentando dois julgamentos, em 1994, ele acabou sentenciado à prisão perpétua.

Reviravolta no caso

O caso passou a ser reexaminado com mais profundidade graças à atuação da ONG Hawaiian Innocence Project, que se dedica à defesa de condenados injustamente. A organização solicitou um novo teste nas provas encontradas no local do crime, e o resultado foi surpreendente: o DNA em um bilhete no bolso da vítima não correspondia ao de Cordeiro, o que foi fundamental para que a justiça reconhecesse o erro.

A decisão judicial que revogou a condenação emocionou todos os presentes no tribunal. Segundo Kenneth Lawson, um dos diretores da ONG, a audiência foi marcada por lágrimas de alívio e desabafo. “Ele chorou, todos choramos”, declarou à CBS News.

O ativista destacou ainda as falhas graves na condução da investigação e criticou a postura do sistema judiciário, que, segundo ele, permitiu que o homem vivesse um “pesadelo de mais de 30 anos” atrás das grades.