Empresário milionário é baleado dentro do próprio resort após sócios serem assassinados

O magnata Boris Mannsfeld, de 56 anos, foi encontrado morto em seu resort de luxo em Belize, no Caribe. O empresário, que fez fortuna nos Estados Unidos e posteriormente investiu no setor de turismo de alto padrão, foi baleado na nuca dentro do complexo Villas of Cocoplum, localizado em Maya Beach.

ANÚNCIO

A polícia local encontrou o corpo do empresário caído de bruços em meio a uma poça de sangue. Ao lado dele, estavam uma pistola carregada, registrada em seu nome, além de sua carteira contendo dinheiro e documentos pessoais.

LEIA TAMBÉM: Criança de 9 meses é encontrada engatinhando sozinha em rodovia após assassinato brutal da mãe no Equador

Esse crime está sendo tratado como uma possível execução, especialmente porque outros dois sócios do empresário também foram mortos em circunstâncias semelhantes nos últimos anos. Ricardo Borja e Darren Taylor foram assassinados em ataques separados, ocorridos em setembro de 2023 e abril de 2024, respectivamente.

De acordo com o “Denver Post”, as autoridades de Belize investigam se o homicídio do empresário está relacionado a essas execuções anteriores. O comissário de polícia Chester Williams afirmou que a vítima vinha alternando sua estadia entre os Estados Unidos e Belize desde a morte dos ex-sócios.

Outro fator que levanta suspeitas é que o empresário havia retornado ao país no mesmo dia em que foi assassinado. A polícia também revelou que ele estava sendo investigado em um caso de fraude milionária, o que pode ter motivado sua execução.

Durante a coletiva de imprensa, o comissário afirmou que tudo indica que o crime foi encomendado. Um suspeito, identificado como Frik De Meyere, foi detido e está sob investigação por possível envolvimento no assassinato.