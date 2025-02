“Cobra comendo cobra”:Serpente morre após ser flagrada devorando a própria cauda

Em um verdadeiro registro de ‘cobra comendo cobra’, um vídeo flagrou uma serpente que devora sua própria cauda e acaba tendo um final inesperado.

Como detalhado pelo Portal Potiguar, o registro mostra uma cobra marrom mordendo seu corpo na parte traseira.

A página sugere que a cobra — que geralmente come sapos — parece não saber o que está fazendo e continua a se consumir.

Após o corpo atingir seu estômago, a cobra vai morrendo aos poucos enquanto seu próprio suco digestivo digere os tecidos engolidos.

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou viralizando nas redes sociais e já conta com quase 500 mil reproduções. Confira o vídeo: