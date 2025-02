Vídeo flagra o momento em que o jogo vira e um grupo de babuínos bota leopardo para correr durante

Em um flagrante inesperado, um leopardo confiou demais em sua habilidade de caça e acabou enfrentando uma reação feroz de um grupo de babuínos, na África do Sul.

ANÚNCIO

Conforme detalhado pela página “Latest Sightings”, a batalha da vida selvagem,foi registrado por turistas durante um safári em 2023, e voltou a viralizar nas redes sociais recentemente.

Como é possível ver no registro, do nada, o felino surge, tentando se aproximar rapidamente do grupo de babuínos que brincava na estrada. No entanto, o que parecia ser uma caça bem planejada rapidamente se transformou em um cenário caótico.

Quando o leopardo ataca, os babuínos reagem instantaneamente. O líder do grupo salta sobre o predador, mordendo-o e golpeando-o com violência.

Na sequência, outros também cercaram o leopardo, gritando e investindo contra ele, que percebeu que estava em desvantagem e conseguiu escapar por pouco.

A cena registrada já soma quase 4 milhões de visualizações, evidenciando um raro e fascinante comportamento na natureza.

Ainda de acordo com as informações, embora leopardos sejam caçadores habilidosos e costumam atacar primatas solitários, enfrentar um grupo grande pode ser extremamente perigoso. Confira o vídeo: