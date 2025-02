Patos arrastam parceiro quase ‘morto’ para mulher e a deixam chocada: “Fizeram algo bizarro”

Uma cena emocionante na natureza chamou a atenção da fotógrafa Sarah, conhecida como @billowandmull no Instagram. Enquanto capturava imagens de pássaros, ela notou um grupo de três patos se comportando de maneira incomum. Dois deles pareciam empurrar o terceiro, imóvel, na direção de Sarah. O relato foi compartilhado no site The Dodo.

ANÚNCIO

“Eles fizeram algo absolutamente bizarro”, Escreveu Sarah na legenda de um de seus vídeos. “Eles começaram a empurrar o amigo morto em minha direção e a olhar para mim com expectativa.”

Inicialmente, a fotógrafa acreditou que o pato estivesse morto, já que sua cabeça e pescoço estavam caídos na água. No entanto, ao se aproximar, percebeu que o animal ainda respirava, mas não conseguia se mover. Sensibilizada, Sarah ergueu delicadamente o pescoço da ave para liberar a água acumulada.

Leia mais:

“Ela estava respirando na água, mas não conseguia se mover”, escreveu Sarah. Enquanto narrava um dos vídeos no momento do resgate, disse: “Estamos levantando a cabeça dele para que possa respirar.”

Após alguns instantes, o pato conseguiu expelir a água e recuperar suas forças. Ainda um pouco cambaleante, ele foi prontamente acompanhado pelos outros dois, que permaneceram ao seu lado enquanto nadavam para longe. A impressionante demonstração de solidariedade entre os animais comoveu os seguidores de Sarah, tornando sua experiência viral na web.

“Seus heróis estavam atrás dela para lhe dar apoio”, escreveu Sarah. “Eles ficaram ao lado dela enquanto nadavam para longe.”