Dupla resolve ‘dar uma pausa’ em roubos para casar e acaba capturada após exposição pública do matrimônio

Dupla resolve ‘dar uma pausa’ em roubos para casar e acaba capturado após exposição pública do matrimônio - Foto: Reprodução/U.S. Department of Justice

Antonio Lamar Bland, de 36 anos, e Abigail Luckey, de 49, ficaram conhecidos por protagonizar uma versão moderna dos famosos criminosos Bonnie e Clyde. Responsáveis por uma sequência de roubos armados em lojas da Califórnia, eles tomaram uma decisão inusitada: interromper temporariamente as ações criminosas para oficializar o matrimônio em Las Vegas. Entretanto, essa pausa acabou custando caro aos apaixonados ladrões.

Após a breve cerimônia romântica na famosa cidade dos casamentos rápidos, ambos foram identificados pelas autoridades. O episódio ganhou notoriedade justamente pela ousadia e exposição pública durante a união, o que facilitou o trabalho investigativo.

Detalhes sobre a captura e consequências jurídicas

Uma semana após o evento matrimonial, precisamente em 14 de fevereiro, data que se comemora o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, os suspeitos foram presos após retomarem as ações delituosas. O casal não agia sozinho. Um jovem de 23 anos colaborava nos roubos, sendo responsável pela fuga com Abigail ao volante. Os alvos preferenciais eram mercados, tabacarias e lojas especializadas em donuts.

Ainda segundo o NY Post, as autoridades policiais passaram a monitorar o grupo e instalaram um rastreador no carro utilizado nos delitos. Desta forma, foi possível localizar facilmente os criminosos após uma tentativa frustrada de roubo na cidade de Downey. A captura definitiva ocorreu em Burbank, encerrando as atividades criminosas do trio.

Agora, o casal e seu cúmplice enfrentam sérias acusações federais que podem resultar em até duas décadas de prisão para cada um dos envolvidos. Apesar da história peculiar e romântica, a justiça americana mostrou firmeza na decisão, não deixando espaço para romantizar crimes violentos.