Durante um passeio de caiaque no Lago dos Ozarks, em Missouri, nos EUA, Carolina Diz e sua parceira, Brittany, se depararam com uma caixa parcialmente enterrada na lama, conforme um artigo do site The Dodo. Ao se aproximarem, notaram algo se movendo dentro. Para surpresa delas, havia uma tartaruga presa no interior da estrutura.

“Sabíamos que as tartarugas precisavam estar na água para sobreviver, e qualquer coisa naquela caixa congelaria”, disse Diz ao The Dodo.

Especialista em vídeos sobre animais, Diz sabia que a tartaruga corria perigo, pois o nível da água dentro da caixa era insuficiente para sua sobrevivência. Ao tentar resgatá-la, o casal descobriu algo ainda mais impressionante: outras três tartarugas estavam presas no mesmo local.

Caiaqueiras ficam chocadas ao encontrarem caixa enterrada na lama com algo se mexendo (Reprodução/Carolina Diz)

“Ficamos tão chocadas ao ver qualquer coisa viva ali, [e] quando vimos mais, estávamos determinados a levar todos eles para um lugar seguro”, disse Diz. “O fato de haver quatro nos deixou tão felizes por termos chegado lá bem a tempo de ajudar.”

Dispostas a salvá-las, as duas utilizaram o remo do caiaque para retirá-las com segurança e transportá-las de volta à beira da água. Assim que libertadas, as tartarugas seguiram instintivamente para o lago.

“Eles imediatamente caminharam direto para a água (muito lentamente, mas com segurança)”, disse Diz. “Foi tão incrível ver seus instintos naturais em ação.”

O resgate inesperado trouxe um sentimento de realização para Diz e Brittany. “Senti muita alegria ao vê-las partir, sabendo que fizemos a coisa certa”, disse Diz.