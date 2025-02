Atriz lamenta ter aumentado seios para agradar ex-marido infiel: “Achei que não me trairia”

A atriz e cantora norte-americana Jana Kramer, de 41 anos, compartilhou recentemente uma experiência pessoal delicada. Durante um episódio de seu podcast “Whine Down”, ela revelou ter se submetido a uma cirurgia de aumento dos seios na tentativa de salvar seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Mike Caussin, após enfrentar repetidas traições por parte dele.

De acordo com o Extra, Jana confessou que, ao descobrir as infidelidades do marido, comparava-se às mulheres com quem ele a traía e sentia-se inadequada. “Eu pensava: ‘Talvez, se eu tivesse seios maiores, ele não me trairia ou me acharia mais atraente’”, desabafou a artista. Essa insegurança a levou a optar pela cirurgia, acreditando que mudanças em sua aparência poderiam fortalecer o relacionamento.

Reflexões pós-divórcio

Após o término do casamento, Jana refletiu sobre sua decisão e percebeu que a intervenção estética não trouxe os resultados esperados em sua vida amorosa. “Meu maior arrependimento em relação aos meus seios é que não sei se fiz isso apenas por mim”, admitiu. No entanto, ela também mencionou que aproveitou a mudança após o divórcio, já que Caussin não chegou a vê-la com a nova aparência. “Foi glorioso”, comentou com bom humor.

Atualmente casada com o ex-jogador de futebol Allan Russell, Jana considera a possibilidade de remover os implantes e realizar um lifting para um aspecto mais natural. Ela destacou o apoio do atual companheiro nessa decisão: “Acho que quero algo mais natural e não ter um implante. Quando chegar a hora de retirá-los e refazê-los, provavelmente não colocarei novos.”