Remissão dupla do câncer em mãe e filha de Minas Gerais inspira famílias na luta contra doença

O diagnóstico de câncer pode ser devastador, mas quando envolve duas pessoas da mesma família, o impacto pode ser ainda maior. Esse foi o caso das mineiras Silvana dos Santos e sua filha, Diana dos Santos, residentes de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, que receberam diagnósticos praticamente simultâneos de câncer de mama.

Tudo começou em 2023, quando Diana, advogada, identificou um nódulo durante um autoexame. Inicialmente, a descoberta foi um choque para todos. Ao buscar ajuda médica, exames revelaram que o nódulo era maligno. A situação se agravou quando, pouco depois, um exame de rotina revelou que a mãe também enfrentava a mesma doença.

Imediatamente após a confirmação, ambas iniciaram tratamentos similares, enfrentando procedimentos desgastantes como quimioterapia, radioterapia e cirurgia. O protocolo das duas diferiu apenas na ordem dos tratamentos: enquanto Diana iniciou com quimioterapia para posteriormente realizar a cirurgia, sua mãe fez o processo inverso.

União como força na batalha contra o câncer

Ainda de acordo com o G1, durante todo o tratamento, mãe e filha se apoiaram mutuamente, demonstrando uma força admirável frente aos desafios. Silvana encontrou energia e resistência na espiritualidade, enquanto Diana tirava forças do desejo profundo de ver a mãe bem. A cumplicidade entre as duas aumentou visivelmente ao longo dos meses de luta.

Felizmente, após mais de um ano lutando contra a doença, a advogada recebeu a notícia da remissão completa do câncer em setembro de 2024. Contudo, a apreensão da família continuava, pois sua mãe ainda não havia finalizado totalmente o tratamento. A espera durou até janeiro deste ano, quando também veio a boa notícia: Silvana estava curada, embora ainda precise seguir acompanhamentos médicos regulares devido às características hormonais do seu tumor.

Agora, ambas relatam que essa experiência transformou profundamente suas vidas. Elas afirmam que o câncer trouxe lições importantes sobre a valorização do tempo, da família e dos detalhes cotidianos. Hoje, celebram não apenas a vitória contra a doença, mas principalmente a união fortalecida e uma nova perspectiva sobre a vida.