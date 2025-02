Homem recebe pena de 20 anos após usar cobra e bomba para atacar mulher que o rejeitou

Stephen Glosser foi sentenciado recentemente a 20 anos em penitenciária federal por realizar uma série de ataques perturbadores contra uma mulher após ser rejeitado em um aplicativo de namoro.

Inicialmente, o agressor liberou uma cobra píton na residência da vítima, com a intenção perversa de que o animal atacasse sua filha. Felizmente, o plano fracassou, mas o criminoso não desistiu e elevou ainda mais o nível das agressões.

Com intenção ainda mais destrutiva, o indivíduo recorreu à fabricação de uma bomba caseira, adquirindo componentes pela internet para executar seu plano. Em 13 de janeiro de 2023, ele detonou o explosivo na casa da vítima, que felizmente resultou apenas em danos materiais, sem fatalidades ou feridos.

Ainda de acordo com o Extra, além da bomba e da tentativa de ataque com o réptil, outras ações violentas e ameaçadoras fizeram parte da perseguição. Objetos repulsivos, como animais mortos e fezes de cão, foram enviados à residência, além de flechas disparadas contra a porta da casa, evidenciando a dimensão do perigo e da obsessão envolvida.

Diante desses fatos perturbadores, a justiça não titubeou. Em janeiro deste ano, ele declarou-se culpado pelos crimes de perseguição e utilização de explosivos com intuito criminoso.

Agora, além da longa pena em regime fechado, o condenado foi obrigado a pagar indenização aproximada de R$ 3 milhões às vítimas. Outro envolvido, Caleb Kinsey, que participou ativamente nos crimes, aguarda julgamento na Geórgia.