Mulher que teve ataque cardíaco pode ser presa se não pagar conta de hospital de R$ 160 mil

Uma turista britânica, Collette Robinson, de 58 anos, enfrentou um pesadelo durante suas férias no Marrocos, quando sofreu um ataque cardíaco enquanto estava hospedada no luxuoso Valeria Madina Club Resort, em Marrakesh. A situação de saúde grave foi descoberta após Collette começar a vomitar e ser levada às pressas para o hospital Clinique Averroès, onde os médicos diagnosticaram um ataque cardíaco e realizaram a colocação de um stent. As informações são baseadas em um artigo do Daily Star.

Ela foi informada de que precisaria pagar 22 mil libras (cerca de R$ 160 mil) pelo tratamento hospitalar antes de poder retornar à sua casa no Reino Unido. A mãe de quatro filhos, que estava de férias com uma amiga, tem uma apólice de seguro de viagem, mas o seguro não cobriu os custos do tratamento devido a um detalhe crucial: Collette não havia atualizado sua apólice para refletir o histórico de um ataque cardíaco que havia sofrido no ano anterior.

Embora sua saúde esteja melhorando, Collette segue internada no Marrocos, aguardando a quitação da conta. Ela tentou negociar o pagamento do valor em parcelas mensais, mas foi informada pelos médicos do hospital de que, se não pagasse a totalidade de uma vez, poderia ser presa. Preocupado com a situação, o filho de Collette, Jack Gilder, de 30 anos, iniciou uma campanha de arrecadação de fundos na tentativa de reunir o dinheiro necessário para cobrir a dívida.

Jack revelou que, ao pesquisar os custos no Marrocos, ficou surpreso com o valor cobrado pelo tratamento, pois nunca havia visto ninguém pagar tanto por um procedimento médico no país. Ele também contou que, além das dificuldades financeiras, sua mãe está sofrendo com as ameaças constantes de prisão e o estresse psicológico que isso tem causado. A saúde de Collette está melhorando, mas, devido à dívida, ela ainda não pode deixar o hospital.

Jack, residente do Reino Unido, não conseguiu viajar até o Marrocos para visitar a mãe, pois temia que o dinheiro que poderia ser gasto com a viagem fosse mais útil para a arrecadação da quantia necessária para pagar as contas.