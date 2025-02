Tocante: Gato é devolvido à adoção por ser ‘carinhoso demais’

Um gato de 8 anos chamado Ravi foi deixado em uma clínica veterinária em Connecticut, nos EUA, por um motivo inusitado: ele era afetuoso demais para os tutores, segundo um artigo do The Dodo . A família que o adotou decidiu devolvê-lo pouco tempo depois, alegando que seu carinho excessivo não era compatível com a rotina da casa.

ANÚNCIO

Sensibilizados, os funcionários da clínica entraram em contato com o abrigo The Little Guild, que prontamente acolheu Ravi. Lá, sua personalidade doce logo se destacou.

“Ele tem uma personalidade tão doce e boba”, contou Jennifer Langendoerfer, diretora executiva do The Little Guild, ao The Dodo. “Ele adora se aconchegar com os membros da equipe e sair com os outros gatos do abrigo. Sua coisa favorita é se aconchegar no seu colo e tirar um cochilo.”

Leia mais:

Gato é devolvido à adoção por ser ‘carinhoso demais’ e recebe mais de 100 pedidos por um novo lar (Reprodução/Kelsy Turick)

A história de Ravi viralizou, e o que parecia ser um abandono injusto se transformou em uma grande oportunidade: o abrigo recebeu mais de 100 inscrições de famílias interessadas em adotá-lo. Agora, a equipe trabalha para encontrar o lar perfeito para o gato, que só quer amor e muitos abraços.

“Temos uma equipe pequena — mas eles estão trabalhando nelas para encontrar o melhor ajuste para nosso doce Ravi”, disse Langendoerfer. “Seu dono ideal adoraria ficar abraçado e não se importaria em ter uma sombra que o seguiria por todo lugar em busca de atenção.”