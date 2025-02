Casal de turistas é roubado por dois homens em uma moto e situação tem revira-volta quando testemunha decide tomar atitude inesperada; veja o vídeo

Um roubo a um casal de turistas argentinos, que recentemente visitavam o Uruguai, teve um desfecho inesperado quando uma testemunha do crime tomou uma atitude surpreendente.

Como detalhado pelo site La Voz del Interior, enquanto viajavam de carro para o leste do país vizinho, dois homens interceptaram o veículo das vítimas e realizaram o assalto.

Revoltado com a situação, um dos motoristas que presenciou o roubo decidiu agir por conta própria e acelerou com sua caminhonete até atropelar os criminosos.

Tudo foi filmado por uma câmera instalada no veículo, onde é possível ver os dois criminosos fazendo de tudo para fugir, e passando pelo canteiro central.

Com êxito, o motorista bate o carro na moto, fazendo com que os dois caiam no chão. No entanto, um deles consegue se levantar rapidamente para fugir, ainda não tendo sido encontrado pela polícia, enquanto o outro foi capturado.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo da perseguição e atropelamento acabou viralizando nas redes sociais. Confira o flagrante: