Cachorrinho cai do 5º andar de prédio, mas é salvo por vizinha com caixa de papelão: “Misericórdia”

Cachorrinho cai do 5º andar de prédio, mas é salvo por vizinha com caixa de papelão - Foto: Reprodução/ @guarulhosonline

Uma cena de grande tensão foi registrada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um cachorro, preso do lado de fora da janela de um prédio no quinto andar, corria sério risco de cair. Felizmente, uma moradora do apartamento abaixo percebeu a situação e conseguiu salvar o animal de maneira surpreendente.

Com uma caixa de papelão em mãos, a mulher esperou o momento exato da queda para aparar o cão e levá-lo em segurança para dentro de casa. O resgate foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, onde internautas elogiaram a atitude rápida e certeira da heroína anônima.

Veja:

Nas imagens compartilhadas pelo @guarulhosonline, é possível ver o desespero do animal ao tentar se equilibrar na borda da janela. Sem apoio suficiente, ele acaba escorregando e despenca em queda livre. No entanto, a moradora já estava preparada com a caixa posicionada para amortecer o impacto.

Assim que o cão cai dentro do recipiente improvisado, ela o acolhe e o leva para dentro do apartamento. A cena, que poderia ter terminado em tragédia, gerou alívio entre os vizinhos que acompanhavam tudo de perto. Muitos aplaudiram o salvamento e destacaram a coragem da mulher. Alguns internautas manifestaram apoio na rede social: “Misericórdia...como isso aconteceu??? Cadê os donos??” disse um. “MEU DEUS, que desespero!!!” escreveu outro seguidor.

Apesar do susto, o cãozinho não sofreu ferimentos e foi acolhido em segurança. O caso é um exemplo de como a empatia e a ação rápida podem fazer toda a diferença em situações de risco.