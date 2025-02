Aposentado tem identidade roubada, é declarado morto e descobre filhos que nunca teve

Um morador de Belo Horizonte teve sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir que foi dado como morto nos registros oficiais. Antônio Fraga, de 73 anos, percebeu o problema quando sua aposentadoria foi cortada em 2023. Ao buscar esclarecimentos no INSS, ficou surpreso ao descobrir que constava como falecido no sistema. O caso, que envolve roubo de identidade e fraude documental, está sendo investigado pelo Ministério Público.

As investigações revelaram que um homem assumiu sua identidade há cerca de 40 anos, registrando filhos e levando uma vida normal em Goiás. De acordo com o portal R7, a descoberta causou um enorme transtorno para o aposentado, que desde então luta para restabelecer seus direitos.

A fraude começou na década de 1980, quando o idoso perdeu sua carteira de identidade na rodoviária da capital mineira. Sem registrar um boletim de ocorrência na época, não imaginava que outra pessoa usaria seus dados para construir uma nova vida. O farsante, identificado como José Anastácio da Silva, conseguiu alterar documentos e até mesmo registrar três filhos com o nome do verdadeiro titular da identidade.

A farsa veio à tona quando o golpista faleceu em 2023. Como ele utilizava os dados do aposentado, o óbito foi registrado em nome do verdadeiro Antônio Fraga, o que resultou na suspensão da aposentadoria e no cancelamento do CPF do idoso. Sem documentos válidos, ele perdeu acesso a serviços básicos, incluindo atendimentos médicos e direitos previdenciários.

Após iniciar uma investigação particular com a ajuda de uma advogada, Fraga descobriu a verdadeira história. Ele entrou em contato com a família do farsante, que ficou chocada ao saber que o homem com quem conviveram por décadas usava um nome falso. Segundo relatos, a filha do golpista ficou desesperada ao descobrir a verdadeira identidade do pai.

A luta do aposentado agora está na Justiça. Apesar de já ter conseguido uma liminar para recuperar o benefício previdenciário, ainda precisa de uma nova decisão para reverter oficialmente seu status de falecido. Além disso, busca indenização do cartório que registrou o óbito com base em documentos falsificados.

Enquanto aguarda um desfecho judicial, Fraga enfrenta dificuldades financeiras, dependendo de trabalhos temporários para sobreviver. A situação também tem afetado sua saúde, obrigando-o a buscar tratamento psicológico para lidar com o estresse da fraude que mudou sua vida.

O Ministério Público de Goiás solicitou uma investigação criminal para apurar o caso, enquanto a Receita Federal e o INSS alegam que apenas uma decisão judicial pode corrigir os registros.