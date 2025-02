Mulher tem coração partido ao ver cachorro implorando por ajuda no frio: “Amarrado e deixado”

A história de Eddie, um cachorro abandonado em St. Louis, Missouri, comoveu a internet e trouxe à tona a realidade do abandono animal, de acordo com um artigo do The Dodo. O cão foi encontrado amarrado a um poste em um parque, exposto ao frio e à chuva, até que um socorrista o resgatou e lhe deu uma segunda chance.

Tudo começou quando uma moradora local viu Eddie tremendo sob a tempestade. De coração partido com a cena, ela ligou para o grupo de resgate Stray Rescue of St. Louis. A equipe rapidamente enviou Donna, uma socorrista dedicada, que encontrou o cão encurralado na lama, com uma corda curta impedindo sua movimentação.

Ao se aproximar, Donna percebeu que Eddie, apesar da aparência intimidadora, estava apenas assustado e confuso. Com paciência e alguns petiscos, ela conquistou sua confiança e conseguiu libertá-lo, levando-o para um lugar seguro.

“Amarrado a um metro em um parque e deixado para trás em um dia muito chuvoso, lamacento e frio. Recebemos ligações dizendo que ele estava lá por um tempo, com uma guia curta, sem saber o que fazer consigo mesmo. Claro que ele parece intimidador. Ele é enorme e late para nós quando nos aproximamos. Mas no momento em que ele sabe que está seguro e que seremos nada além de legais com ele... basta olhar para seu grande e velho rosto feliz!”, diz uma publicação nas redes sociais.

Em busca de um novo lar

Diferente do que muitos poderiam imaginar, Eddie mostrou ser um cão extremamente afetuoso. Assim que chegou ao abrigo, ele se aconchegou na equipe, esfregando-se nas pernas dos cuidadores e distribuindo lambidas carinhosas. Seu temperamento amigável logo conquistou a todos.

Segundo os voluntários do Stray Rescue of St. Louis, Eddie tem cerca de 3 anos, pesa 85 libras (aproximadamente 38 kg) e é um verdadeiro companheiro. Ele adora brincadeiras, passeios e momentos de aconchego, tornando-se uma ótima opção para qualquer família disposta a dar amor e segurança.

Agora, Eddie aguarda ansiosamente por uma nova família que lhe dê todo o carinho que merece. Quem tiver interesse em adotá-lo pode entrar em contato com a organização através do site strayrescue.org/adoption-application.

Histórias como a de Eddie mostram a importância do resgate e da adoção responsável. Ele, que um dia foi abandonado na chuva, hoje sorri novamente, pronto para oferecer amor incondicional a quem decidir acolhê-lo.