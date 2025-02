Jovem faz procedimento estético para parecer com Angelina Jolie e resultado deixa usuários impressionados

(Warner Bros. Entertainment Inc. / Emerson Miller / Adoro Cinema)

Uma cirurgiã-dentista viralizou nas redes sociais ao mostrar o antes e depois de um procedimento estético que impressionou os internautas.

Como detalhado pela Dra. Patrícia Galli, a jovem paciente queria se parecer com a atriz americana Angelina Jolie, que vai completar 50 anos em junho.

Para isso, a intitulada “doutora dos milagres” nas redes realizou uma harmonização e algumas outras intervenções na paciente.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, é possível ver o passo a passo da transformação e o resultado.

Na postagem, a paciente chega a chorar de tanta felicidade com o procedimento.

O registro deixou os internautas surpresos e já conta com mais de 16 milhões de reproduções no Instagram.

Uma pessoa comentou: “Meu sonho. Já percebi que um lado meu é diferente do outro e isso me incomoda demais, queria muito fazer harmonização com ela, porque ela de fato faz milagre”.

Outra escreveu: “Mudou até o CPF, ficou impecável”. Confira o vídeo com o resultado completo neste link.