“É melhor que seus dedos estejam quebrado”, diz mãe após filha sofrer acidente em academia

Uma estudante universitária sofreu um grave acidente na academia quando um peso caiu sobre três dedos de sua mão esquerda. A jovem, que está longe da família devido aos estudos, relatou ter sentido uma dor intensa, chegando a temer perder a consciência. Desesperada, ela entrou em contato com a mãe em busca de apoio e orientação sobre como proceder. O texto foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Working_Form_3460.

No entanto, a resposta que recebeu não foi a esperada. Segundo seu relato, a mãe minimizou a situação, orientando-a apenas a “descansar e suportar a dor”. Acostumada à falta de empatia da mãe em relação a problemas de saúde física e mental, a estudante optou por aguardar antes de procurar ajuda médica.

Horas depois, sua colega de quarto chegou e, ao ver a mão inchada e machucada, insistiu para que fossem a um atendimento de urgência. Inicialmente relutante devido às dificuldades financeiras da família e ao receio de contrariar a mãe, a jovem decidiu pesquisar o custo de um raio-X particular, descobrindo que poderia pagar pelo procedimento.

Reação da mãe

Ao informar a mãe sobre sua intenção de buscar atendimento, recebeu uma resposta chocante: “É melhor que seus dedos estejam quebrados, porque se não estiverem, não vou te ajudar com nada”. Essa declaração fez com que a estudante, de forma paradoxal, desejasse que houvesse fraturas apenas para provar que sua dor era real.

Ao realizar os exames, veio a confirmação: os dedos indicador e médio estavam quebrados, e havia a possibilidade de cirurgia caso não se recuperassem corretamente. Ao comunicar o resultado à mãe, sua reação foi de sarcasmo, dizendo que a filha deveria estar “feliz” por realmente ter quebrado os dedos.

Desde o ocorrido, a estudante cortou contato com a mãe por três semanas, apesar de ter recebido mensagens perguntando sobre sua recuperação. Agora, ela se sente dividida entre a indiferença que recebeu no momento de necessidade e a aparente preocupação tardia da mãe. Diante disso, a jovem questiona se deve simplesmente ignorar a situação ou confrontar a falta de apoio materno.

O texto logo viralizou no fórum, com os internautas apoiando a jovem. O comentário com mais votos, somando 12 mil, em tom de alerta, diz: “Você sabe como é o jeito da sua mãe. Não vá até ela para obter conselhos médicos ou não diga nada. Porque, do contrário, você permitirá que ela dite SUA saúde. Você até ligou para ela para obter uma autorização dela para fazer raios-X que você queria pagar por si mesma. Seu seguro é tão ruim assim ou é outra ferramenta dela para controlar sua saúde agora que você está fora de alcance fisicamente?”