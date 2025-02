Cadela abandonada com bilhete no pescoço emociona grupo de pessoas: “Me ajude”

Um grupo de compradores se deparou com uma cadela assustada e decidiu ajudá-la, conforme relatado pelo portal The Dodo. Com paciência, conquistaram sua confiança e, ao prendê-la, descobriram o motivo de sua aflição: um bilhete preso à coleira. A mensagem dizia: “Meu nome é Rukey. Por favor, me ajude, me leve para casa”.

ANÚNCIO

Comovidos, os resgatadores levaram Rukey ao Kent County Animal Shelter. Angela Hollinshead, diretora do abrigo, revelou que casos de abandono são comuns, mas encontrar um animal com um bilhete foi inédito para a equipe. Segundo ela, Rukey, possivelmente uma mistura de Schipperke, é tímida, mas muito doce e leal quando sente confiança.

Leia mais:

Cadela abandonada com bilhete no pescoço emociona grupo de pessoas: “Me ajude” (Reprodução/Kent County Animal Shelter)

A história foi compartilhada no Facebook, onde o abrigo expressou empatia pela difícil decisão de seu antigo dono: “Para a pessoa que teve que tomar a decisão dolorosa de deixá-la ir — saiba que Rukey está segura e profundamente amada por nossa equipe”, escreveu o abrigo no Facebook . “Sua personalidade gentil já conquistou nossos corações, e garantiremos que ela seja cuidada e encontre uma família maravilhosa e amorosa. Só podemos imaginar o quão difícil foi essa escolha para você, e sinceramente esperamos que você encontre dias melhores pela frente.”

Nos próximos dias, Rukey passará por cuidados veterinários e será colocada para adoção. O abrigo busca um lar tranquilo, onde ela possa receber amor e carinho por toda a vida.