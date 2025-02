OVNI avistado nas proximidades de aeroporto impede pousos e decolagens

Um caso inusitado foi registrado na noite do dia 18 de fevereiro em um aeroporto na Turquia. Conforme relatos de pilotos, um objeto voador não identificado (OVNI) foi visto nas proximidades de Gaziantep, fazendo com que pousos e decolagens no local fossem suspensos por aproximadamente 1 hora.

O avistamento ocorreu por volta das 22 horas quando pilotos localizaram o OVNI a uma altitude aproximada de 10 mil pés. Imediatamente o caso foi comunicado à torre de controle, que acreditou tratar-se de um drone não autorizado no espaço aéreo.

Durante um período de 1 hora, pousos e decolagens ficaram suspensos no aeroporto para que as devidas verificações de segurança fossem realizadas. O serviço foi reestabelecido por volta das 23h, quando as aeronaves voltaram a ter permissão para pousos e decolagens. As informações foram compartilhadas pelo The Mirror.

Avistamentos também foram registrados por pilotos brasileiros

Em momento anterior, registros de conversas entre pilotos e centros de controle aéreos no Brasil envolvendo avistamentos de objetos voadores não identificados também foram divulgados. Os áudios, provenientes do Arquivo Nacional, relatam momentos de terror vividos pelos profissionais da aviação diante de fenômenos inexplicáveis no espaço aéreo brasileiro.

Um dos casos mais curiosos é datado de 19 de maio de 1986, e ficou conhecido como “a Noite dos OVNIs”. Na ocasião, ao menos 21 objetos luminosos foram registrados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta), fazendo com que a Força Aérea Brasileira mobilizasse cinco jatos para interceptar os objetos.

A operação não obteve sucesso, restando apenas os registros nos radares e o relato de pilotos e operadores de voo.