Mulher é 'aplaudida' após expulsar gestante do assento no ônibus

Uma usuária do Reddit (u/Quizzicalnonsense) recebeu apoio massivo após relatar ter solicitado que uma mulher grávida desocupasse o assento que ela havia reservado em um trem para uma viagem de cinco horas.

ANÚNCIO

Segundo o relato, ao embarcar, a passageira encontrou seu lugar ocupado. Após mostrar seu bilhete, a gestante admitiu o erro, mas hesitou em ceder o assento. O parceiro da grávida interveio, pedindo que a usuária encontrasse outro lugar, embora o trem estivesse lotado. Ao explicar que possuía um problema cardíaco e não poderia ficar em pé por muito tempo, o homem elevou o tom e criticou sua atitude.

A situação escalou, mas a grávida acabou cedendo o lugar. O homem continuou a repreendê-la, enquanto outro passageiro ofereceu seu assento para o casal. Mais tarde, o inspetor confirmou que o casal estava em assentos errados.

Leia mais:

A história gerou debates online, com usuários defendendo a passageira. Confira o que disseram em sua postagem nas redes sociais:

“Você não foi babaca. Não há razão para que o marido, como o saudável, tenha permanecido em seu assento. É ridículo que depois de ouvir que você tem um defeito cardíaco ele não tenha saído do assento e dado para a esposa, permitindo que você ficasse com o seu. Mesmo que eles não pudessem sentar em seus assentos, não havia razão para ela ficar com o seu. O marido estava sendo um idiota egoísta”, disse um.

“E se o parceiro dela estava ‘sentado em frente a ela’, por que ele simplesmente não se levantou e a deixou ficar com o assento dele?”, questionou um segundo. “Por que o homem não se levantou para dar ‘seu’ assento para sua parceira grávida? É responsabilidade dele garantir o conforto dela, não seu”, complementou uma terceira pessoa.

ANÚNCIO

“Estou grávida no momento e acho ridículo ser tão arrogante só porque você está grávida. Nunca em um milhão de anos eu teria tentado fazer essa m*rda”, disse outra. A autora do relato foi defendida por diversos internautas.