Jovem que diz ser Madeleine McCann divulga imagens comparando semelhança com família da criança desaparecida

¿Es Madeleine McCann o no? El caso que mantiene en vilo a la opinión pública

Julia Wendelt, uma jovem que afirma ser Madeleine McCann, se manifestou novamente nas redes sociais para apresentar novas supostas evidências e reviver o caso.

ANÚNCIO

Atualmente, a mulher de 23 anos compartilha novos de testes de DNA com o objetivo de confirmar sua teoria sobre ser filha da família McCann. Gerry, pai de Madeleine que desapareceu em 2007 durante as férias em Portugal, é o maior foco de Julia.

Além de divulgar uma ligação telefônica com o Gerry, a polonesa acaba de divulgar uma série de imagens nas quais compara suas semelhanças com os McCann. Kate McCann e sua filha, que ainda era bebê quando Madeleine desapareceu, também tiveram seus traços comparados.

Reprodução (www.instagram.com/amijuliawandelt/)

Leia mais:

A reação de pai de Madeleine McCann ao falar com jovem que afirma ser sua filha desaparecida

Jovem diz que teste de DNA confirma que ela é Madeleine McCann

Entre seus argumentos, a jovem alega que sua família esconde dela informações sobre seu passado, que ela não tinha lembranças de sua infância e que havia encontrado evidências de que sua história não condizia com a que seus pais afirmavam.

Em abril de 2023, um exame de DNA determinou que Julia não era realmente a filha desaparecida de Kate e Gerry McCann. No entanto, ela parece estar determinada a fazer novos testes e se comunicar com a família que passou por um dos casos de desaparecimentos mais conhecidos no mundo.