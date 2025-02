Idoso de 81 anos aprende a andar de bicicleta e emociona moradores da Ilha do Marajó - Foto: Voz do Amapá

Nunca é tarde para realizar um desejo antigo. No Pará, um morador da Ilha do Marajó provou que sonhos não têm idade. Aos 81 anos, Noé aprendeu finalmente a andar de bicicleta e agora percorre as ruas de Anajás com sua “magrela”, sentindo o prazer da liberdade sobre duas rodas.

ANÚNCIO

A história dele viralizou após um vídeo ser compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, o idoso aparece pedalando calmamente em uma passarela da cidade, sem camisa e com uma bicicleta adaptada com rodinhas.

O detalhe, que remete às primeiras pedaladas de uma criança, não o intimida. Ele segue determinado, aproveitando cada momento da nova conquista.

Na Ilha do Marajó, o uso da bicicleta é um meio de transporte tradicional. O relevo plano favorece os ciclistas, e muitos moradores adotam essa prática no dia a dia.

LEIA TAMBÉM:

Para Noé, esse hábito sempre foi um desejo distante, até que decidiu enfrentar o desafio e aprender a pedalar, mesmo que tardiamente.

Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Muitos internautas se identificaram com a história e compartilharam relatos de superação semelhantes.

Alguns admitiram que nunca aprenderam a andar de bicicleta e que o exemplo dele os motivou a tentar. “Quem sabe agora eu também aprendo”, comentou uma jovem. Outra seguidora incentivou adultos que ainda não sabem pedalar a buscar ajuda de projetos como o Bike Anjo, uma ONG que ensina a prática gratuitamente.