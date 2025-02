Casal volta de viagem e descobre que vizinhos tomaram parte do jardim sem autorização

Um casal britânico está vivendo um pesadelo desde que retornou de uma viagem à Austrália e descobriu, por imagens de câmeras de segurança, que seus vizinhos haviam reivindicado parte de seu jardim.

Rosa Bell, de 67 anos, e seu marido, Murray, de 72, ficaram horrorizados ao ver trabalhadores derrubando a cerca que delimitava suas propriedades, removendo o pátio e deslocando um galpão, tudo sem consentimento.

O conflito começou quando os donos da casa decidiram expandir a propriedade e questionaram a proximidade da calha dos vizinhos. Enquanto estavam fora, o casal viu a outra família avançar sobre 1,2 metros de um lado do terreno e 76 centímetros do outro. “Foi devastador assistir a tudo isso enquanto estávamos do outro lado do mundo”, desabafou Rosa.

Ainda segundo o Daily Mail, apesar de tentativas de intervenção junto à prefeitura e à polícia, os proprietários não conseguiram reverter a situação e precisaram recorrer à Justiça. O caso se complicou porque os documentos originais da propriedade, datados da década de 1930, não possuem marcações claras sobre os limites do terreno.

Ambos os vizinhos contrataram especialistas para realizar medições, mas os resultados foram conflitantes. A família afetada tentou reconstruir a cerca onde ela estava anteriormente, mas, quando viajaram novamente, os vizinhos refizeram a obra conforme sua interpretação dos limites.

Além do prejuízo material, o casal relatou forte impacto emocional. “Compramos esta casa para ser nosso lar definitivo, e agora vivemos um verdadeiro inferno”, afirmou Rosa. Segundo ela, todas as tentativas de diálogo foram ignoradas pelos responsáveis pela invasão, que sequer responderam às notificações enviadas pelos advogados.

Sem uma resolução à vista, o casal enfrenta dificuldades até para vender a casa, já que a disputa de terras impede a negociação do imóvel.