No inverno forte de janeiro em Michigan (EUA), Matthew e Theresa Lyson, fundadores do Michigan Duck Rescue and Sanctuary, foram chamados para um resgate inesperado. Embora estivessem prontos para uma noite tranquila em casa, sabiam que os patos que aguardavam ajuda não podiam esperar pela hora certa, conforme um artigo publicado pelo The Dodo.

Uma ligação de Pam, residente local, alertou para a situação de uma dúzia de patos abandonados. Em um vídeo, ela mostrava os patos, encolhidos juntos para enfrentar o frio extremo. Desesperados por calor, os patos estavam prestes a sucumbir às baixíssimas temperaturas.

“Foi muito triste, uma dúzia de patos negligenciados estava aconchegada em uma bola, apenas buscando o calor da comunidade”, escreveu Lyson. Eles se apressaram em buscar ajuda e, ao chegar ao local após 45 minutos de viagem, encontraram um grupo de voluntários disposto a ajudar.

Pam revelou que os patos haviam sido abandonados pelos antigos donos, sem comida ou água há dias. Lyson detalhou como a equipe iniciou o resgate de forma cuidadosa, evitando assustar os animais em pânico, e finalmente conseguiu salvar todos.

Patinhos abandonados morrendo de frio se abraçam e amolecem coração de socorristas: “Foi muito triste” (Reprodução/Michigan Duck Rescue and Sanctuary)

Graças ao rápido atendimento e à dedicação dos Lysons e seus voluntários, os patos foram acolhidos no santuário e receberam uma refeição quente e um abrigo seguro.

Em meio à dificuldade do resgate, Lyson refletiu: “Podemos sempre voltar para o conforto da casa quentinha; os animais não”, escreveu Lyson.