Gatinha arranha vidro de abrigo ‘implorando’ para ser adotada: “Precisávamos tê-la”

Em uma visita casual à PetSmart, uma casa de adoção, LaRae Stevens e sua filha nunca imaginaram que um simples passeio pela seção de gatos adotáveis mudaria suas vidas.

Após anos sonhando com a adoção de um gato, a dupla estava apenas admirando os felinos. Elas não sabiam que uma gata chamada Missy estava prestes a escolhê-las, segundo um relato do The Dodo, abordando a trajetória da dupla com a adoção.

Enquanto observavam os gatos atrás do vidro, Missy se aproximou, subiu nas patas traseiras e colocou suas patas dianteiras no vidro, tentando chamar a atenção. Quando a filha de Stevens se afastou, a gata não demorou a mostrar seu desespero, arranhando freneticamente o vidro, como se implorasse para ser adotada.

“Assim que ela começou a [arranhar o vidro], eu soube imediatamente que tínhamos que tê-la”, escreveu Stevens em um Instagram Reel.

Com um marido que ainda estava cauteloso sobre ter um novo animal de estimação, Stevens fez um apelo, e quando o marido viu a interação entre Missy e sua filha, ficou claro que não podiam deixar a oportunidade escapar.

A pedido de Stevens, a família preencheu rapidamente o formulário de adoção, sabendo que havia outros interessados. Mesmo com o risco de não ser escolhida, elas decidiram esperar e torcer.

Para sua alegria, algumas horas depois, a ligação da sociedade humanitária chegou com a notícia que tanto esperavam: elas haviam sido aprovadas para adotar Missy.

A gata foi levada para casa, onde se adaptou rapidamente ao novo ambiente, formando uma forte conexão com a família, especialmente com Stevens, que compartilhou sua felicidade nas redes sociais: “Ela nunca sai do meu lado.”